Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову

Блестящие, красивые, здоровые волосы – гордость. Важно правильно ухаживать за ними, чтобы не навредить.

Здоровье и красота волос зависят от нескольких факторов. Это и генетика, и рацион питания, и правильно подобранные средства для ухода. Врач-дерматолог Анастасия Тихонова рассказала, чем категорически нельзя мыть голову. Ее слова цитирует RT.

Лучше отказаться от использования геля для душа и жидкого мыла при уходе за волосами. Состав этих средств плохо смывается, а также пересушивает кожу. Все это приведет к усилению салоотделения, повреждению кожи головы, травмированию волосяных фолликул.

Для ухода важно правильно подбирать шампунь, соответствующий типу кожи. Для дополнительной помощи поврежденной коже головы и волос рекомендуется использовать специальные маски. Для сияющей шевелюры специалисты советуют добавить в ежедневное меню продукты, богатые Омега-3, клетчаткой, железом, цинком, витаминами А, В, Е.