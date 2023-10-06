Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов

Заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце. Об этом рассказал стоматолог и главный врач клиники "Мегастом".

Болезнетворные бактерии, которые размножаются в полости рта, приводят к появлению кариеса и затем к воспалению околозубных тканей, отмечает телеканал "360". Лосев отметил, что ротовая полость в этом случае становится очагом инфекции, которая начинает распространяться по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту. Игнорирование проблем с зубами может приводить к инфарктам и инсультам, отмечает RT.



