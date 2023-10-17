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Вторник 17 октября

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Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца

Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца
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Завтрак — самая важная трапеза для человеческого организма. Некоторые традиционные утренние блюда могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух сообщила, что в частности, речь идит о таких блюдах, как яичница с беконом и блины. Дело в том, что они содержат большое количество холестерина и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений. Людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется употреблять как можно меньше соли, промышленных десертов и сладких напитков, отмечает RT.

17 октября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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