Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки

На первом месте оказалась Москва. Столица побила очередной антирекорд – здесь за день заболели 19 509 человек. Второе место у Санкт-Петербурга с 8413 инфицированных. Третью строчку заняла Московская область – 5980 человек.
При этом летальных исходов зафиксировано не так много, как раньше – 615. Как сообщает Общественная служба новостей, за весь период пандемии коронавирус унес жизни 38 439 россиян.
Стоит отметить, что за последнюю неделю число заболевших увеличилось практически в два раза. В целом подобный рост предсказывали специалисты. В первую очередь это связано с распространением нового штамма ковида "омикрон". Он значительно более заразный, чем его предшественники. Помимо этого, не так давно в России закончились новогодние праздники, во время которых граждане чаще контактировали друг с другом, чем в будни.
При этом заболевшие омикрон-штаммом легче переносят ковид – часто он протекает как обычный грипп. Правда, микробиолог Александр Гинбург, возглавляющий Центр эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи, считает, что расслабляться не стоит. Высока вероятность, что на смену "омикрону" придет более опасный штамм, который будет невосприимчив к уже существующим вакцинам.