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Коронавирус
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

В Сети опубликована свежая статистика по новым случаям коронавируса в России.
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Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки по всей стране было зарегистрировано 18 856 заболевших коронавирусом. Людей, которые за этот же срок успели выздороветь, оказалось 18 690. Кроме того, за 24 часа зарегистрировали 799 летальных исходов.

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Антирейтинг российских регионов по числу заражений остался неизменным. На первом месте расположилась Москва, где выявили 1633 новых случая. В Санкт-Петербурге, который занял вторую строчку, новых заразившихся насчитали 1437. Замыкает тройку лидеров Московская область, в которой официальную статистику пополнили на 681 новый случай.

В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 6 975 174 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших оценивается в 6 236 738 пациентов. Кроме того, в официальной статистике содержатся данные о 185 611 летальных исходах.

Отметим, для того, чтобы снизить шансы на заражения человеку достаточно сделать прививку от коронавируса. При этом вакцина также значительно сократит риск того, что болезнь приведет к осложнениям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 12:04 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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