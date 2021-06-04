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Коронавирус
В вузах Москвы стартовала вакцинация от коронавируса

В вузах Москвы стартовала вакцинация от коронавируса

Власти Москвы договариваются с учебными заведениями города о начале бесплатной выездной вакцинации студентов. Бригады планируется направить в 100 столичных вузов.
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В Государственном университете управления вакцинация от COVID-19 уже стартовала. На данный момент столичные власти обсуждают сроки начала работы выездной бригады с МГЛУ, МФТИ, Школой-студией МХАТ, РУДН и МГИМО. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

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Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что предложение о бесплатной вакцинации от коронавируса направлено в 100 государственных и частных учебных заведения столицы. 21 вуз уже откликнулись – практически со всеми началось взаимодействие. Она так же рассказала, что власти Москвы делают все возможно, чтобы вакцинацию комфортно смогли пройти как можно больше людей.

"Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам, – подчеркнула Ракова.

Уже известно, что вакцинироваться от коронавируса смогут так же студенты в Московского государственного университета технологий и управления, МЭИ, РГУФКа, Университета нефти и газа имени Губкина, Медицинского университета имени Пирогова, Российской таможенной академии, Российского нового университета и Международного юридического института.

Напомним, в столице продолжается масштабная бесплатная вакцинация от COVID-19. Подробности можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 4 июня 2021, 12:09 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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