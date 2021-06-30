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Коронавирус
Еще пять вакцинировавшихся москвичей станут обладателями автомобилей

Еще пять вакцинировавшихся москвичей станут обладателями автомобилей

30 июня станут известны имена победителей второго розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в Москве
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Имена пяти новых обладателей автомобилей будут объявлены 30 июня в 19:10 в эфире телеканала "Москва 24". Победителей выберут случайным образом из числа жителей российской столицы, получивших первый компонент вакцины от ковида с 21 по 27 июля.

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Напомним, розыгрыш автомобилей происходит каждую неделю. Пять первый счастливчиков были определены 23 июня. Примечательно, что после эфира организаторы сами звонят победителям и объясняют, как забрать ценный приз.

Следующие розыгрыши машин пройдут 7 и 14 июля в рамках программы стимулирования вакцинации. Узнать подробные условия конкурса и записаться на прививку можно на портале mos.ru. Там же по номеру полиса ОМС или по серии и номеру паспорта можно проверить, не стали ли вы победителем конкурса.

Так, принять участие в розыгрыше автомобилей стоимостью порядка миллиона рублей могут граждане, которые с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. Каждую неделю случайным образом будут выбираться участники, сделавшие прививку за прошедшие семь дней.

Кроме того, для жителей столицы старше 60 лет действует поощрительная программа "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Участники получат после вакцинации подарочную карту или призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции.

Отметим, что сделать прививку от коронавируса в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят в ста пунктах на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах "Здоровая Москва".

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Фото: www.mos.ru
Автор: 30 июня 2021, 11:35 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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