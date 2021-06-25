Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,3 тысячи

Обнародованы свежие данные по распространению коронавируса в России.

Подъем заболеваемости COVID-19 произошел в середине июня. В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки сообщили, что за минувший день в стране выявили 20 393 новых случая. Выздоровели и покинули больницы 14 024 человека; скончался от инфекции 601 пациент.

Лидером среди регионов по числу больных вновь стала Москва (7 916 новых случаев). За столицей идут Московская область (2 436 новых случаев), Санкт-Петербург (1 194 новых случая), Нижегородская область (311 новых случаев) и Республика Бурятия (281 новый случай).

Всего коронавирус в России обнаружили у 5,4 миллиона человек. Вылечились 4,9 миллиона граждан. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 132 тысячи пациентов. По данным сервиса Worldometers, страна занимает шестое место в мире по количеству заразившихся.

Ранее профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин назвал наиболее возможные очаги новых мутаций коронавируса. По его словам, штаммы обычно возникают в местах, где фиксируется большое число инфицированных. Также специалист предупредил о скором появлении в России нового, очень заразного "индийского" варианта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков недавно высказался об ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Он заявил, что у властей нет планов вводить локдаун на федеральном уровне.