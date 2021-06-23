Молниеносное заражение: появились данные о новом штамме коронавируса

Стало известно о появлении нового штамма коронавируса в мире.

Подробности раскрыл глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. По его словам, мутация "Дельта плюс" очень быстро распространяется. Заражение новым штаммом молниеносно: достаточно пройти мимо больного человека без медицинской маски.

Сообщается, что власти Индии всерьез обеспокоены устойчивостью мутации к антителам и его способностью "обходить" иммунитет. В настоящее время ученые изучают "Дельта плюс". Специалисты намерены узнать, насколько существующие вакцины эффективны против мутации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране пока нет нового штамма. На совещании с членами правительства она рассказала, что главной особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у людей, которые перенесли COVID-19, и вакцинировавшихся, передает РИА Новости.

Коронавирусом в мире заразились более 180 миллионов человек. Больше всего инфицированных выявили в Соединенных Штатах. За весь период пандемии там заболели 34,4 миллиона человек. Далее идут Индия и Бразилия, где подтвердили 30 и 18 миллионов случаев соответственно.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков раскрыл способ остановить пандемию коронавируса в мире. Все подробности – в этом материале.