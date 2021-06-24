В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по мониторингу обстановки, за прошедшие сутки в стране обнаружили 20 182 новых заразившихся. У 15,1% из них болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровели 13 505 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 568 пациентов.
Новые случаи подтвердили в 85 регионах страны. Тройка регионов с наибольшим приростом инфицированных осталась прежней. На первом месте находится Москва (8 598 случаев). Вторую и третью строчку занимают Московская область (2 308 случаев) и Санкт-Петербург (1 143 случая).
В первую десятку регионов, где наблюдается непростая ситуация с ковидом, также попали Нижегородская область (299 случаев), Республика Бурятия (258 случаев), Воронежская область (223 случая), Крым (221 случай), Тверская область (204 случая), Свердловская область (198 случаев) и Брянская область (189 случаев).
Таким образом, за весь период пандемии коронавирус в России подхватили 5,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 130 тысяч пациентов. Вылечились и покинули больницы 4,9 миллиона россиян. Отметим, что сегодня страна занимает пятое место в мире по числу заразившихся.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сегодня нет планов вводить локдаун из-за ухудшения ситуации c коронавирусом в России. Он добавил, что не располагает информацией о намерении какого-либо региона объявлять карантин.
Популярные темы форума
Окрошка на квасе или на кефире?
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока