За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб обнародовал актуальную статистику, демонстрирующую темпы распространения коронавируса в России.

Число пациентов, у которых за минувшие сутки выявили ковид, составило 38 420 человек. Количество выздоровевших, тем временем, составило 27 972. А вот летальных случаев за 24 часа насчитали 1 211, сообщает RT.

Чаще всего пациентов с ковидом "отлавливают" в Москве – за сутки столица пополнила статистику 3789 новыми случаями. В Санкт-Петербурге таких пациентов оказалось почти на тысячу меньше – 2968 человек. Немного отстает от Северной столицы Подмосковье – в статистику Московской области были внесены данные о 2666 случаях коронавируса, передает "Радио 1".

Таким образом, за все время ведения наблюдений в России было выявлено 9 109 094 случаев коронавируса. При этом число выздоровевших пациентов, если верить той же статистике, оценивается в 7 812 557 человек. А вот летальных случаев зафиксировали 256 597.

Напомним, в начале ноября в России была объявлена нерабочая неделя. Режим выходных дней должен был помочь сбить пик пандемии. Также власти решились на новые эпидемиологические меры. В частности, во многих регионах посещать общественные места – театры, музеи, спортивные центры, рестораны – и даже магазины можно только при наличии куар-кода. В правительстве уже подготовили законопроект, который будет регламентировать работу QR-кодов во всех регионах страны, сообщает Пятый канал. Получить код можно после прохождения вакцинации.

Вакцинация от коронавируса, напоминают в оперативном штабе, продолжает оставаться самым эффективным способом борьбы с болезнью. Прививка помогает как облегчить эпидемиологическую ситуацию за счет уменьшения вероятности заражения, так и служит на пользу каждому конкретному человеку, ее поставившему. Специалисты сходятся во мнении, что даже если привитый пациент заразится ковидом, болезнь будет протекать у него намного легче.