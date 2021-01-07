Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Напомним, вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории России на основе результатов фазы III клинических исследований. По аналогичной процедуре "Спутник V" была зарегистрирована на территории Боливии.
РФПИ и CEASS еще 30 декабря 2020 года объявили о соглашении для поставок в страну более пяти миллионов доз вакцины. Такое количество препарата позволит привить около трех миллионов человек – это 20% населения страны. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
"Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины. Ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", – заверил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Расчет показателей проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев.
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