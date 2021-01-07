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Боливия зарегистрировала российскую вакцину

Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия. Теперь "Спутник V" позволит спасти жизни и в Южной Америке.
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Напомним, вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории России на основе результатов фазы III клинических исследований. По аналогичной процедуре "Спутник V" была зарегистрирована на территории Боливии.

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РФПИ и CEASS еще 30 декабря 2020 года объявили о соглашении для поставок в страну более пяти миллионов доз вакцины. Такое количество препарата позволит привить около трех миллионов человек – это 20% населения страны. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины. Ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", – заверил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Расчет показателей проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев.

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Автор: 7 января 2021, 15:41
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