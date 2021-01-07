Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Накануне Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия. Теперь "Спутник V" позволит спасти жизни и в Южной Америке.

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