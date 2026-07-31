Внезапный и панический демарш скандально известных звезд заставил светскую тусовку замереть в ожидании неизбежной развязки.



Отечественный шоу-бизнес, разбросанный по заграничным гаваням, снова сотрясают громкие скандалы. Сбежавшие артисты-иноагенты в ужасе оборвали все связи с РФ — что случилось в звездных кулуарах и какая суровая реальность заставила бывших кумиров миллиона людей действовать на опережение?

Первыми под этот таинственный и стремительный процесс попали рок-дива Земфира* и некогда популярный телеведущий Михаил Шац*. Артисты, давно сменившие московские улицы на европейские мостовые, одновременно и с разницей всего в несколько часов подали официальные заявления на полную ликвидацию своих индивидуальных предприятий (ИП). Для обоих этот шаг стал символическим и крайне болезненным финалом. Певица вела свой официальный бизнес в России с далекого 2003 года, а юморист числился предпринимателем с 2007 года.

Однако за странной синхронностью закрытия бизнеса кроется еще более лихорадочная беготня с застрявшими на родине миллионами. Кажется, звезды заранее почувствовали жареное и начали в спешном порядке сбрасывать элитную недвижимость и премиальные авто.

Земфира* успела буквально из-под носа уполномоченных органов сбыть свое последнее подвальное помещение на 5-й Магистральной улице в Москве площадью 134 квадратных метра, которым безоблачно владела почти 20 лет. А еще прошлой осенью рокерша избавилась от своего верного немецкого Mercedes, на котором рассекала по столице с 2016 года. Новый владелец выложил за иномарку исполнительницы около 3,5 миллиона рублей.

Не менее хитроумные комбинации проворачивал и Михаил Шац*. Бывший шоумен еще в 2024 году решил подстраховаться и переписал шикарную элитную квартиру на престижных Патриарших прудах в центре Москвы на своего родного брата Леонида. Тот не стал долго тянуть и ровно через год перепродал золотые метры новому покупателю, окончательно выведя имущество из-под возможного ареста.

Так что же заставило артистов действовать столь радикально? Разгадка оказалась проста и сурова. Причиной паники стал принятый Государственной думой закон, который вводит тотальный заслон для осужденных релокантов и систематических нарушителей правил деятельности иноагентов. Отныне фигуранты подобных дел навсегда лишаются доступа к российским онлайн-банкам, порталу "Госуслуги" и другим важным государственным сервисам. Самое главное — они больше не имеют права распоряжаться своей российской недвижимостью, продавать ее или регистрировать новые ИП.

Михаил Шац* уже прочувствовал на себе всю тяжесть карающего меча: всего несколько недель назад телеведущего жестко оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Именно эта статья открывает путь к полному блокированию всех его оставшихся ресурсов. Вдобавок к этому, с января 2026 года для оставшихся ИП иноагентов начинает действовать драконовская налоговая ставка НДФЛ в размере 30% без малейшего права на налоговые вычеты.

Понимая, что затягивать с выводом активов больше нельзя, беглые звезды предпочли нанести превентивный удар: закрыть бизнес, продать все, что горит, и навсегда ликвидировать свое финансовое присутствие. Оборвав все юридические нити, Земфира* и Шац* окончательно превратились в чужих людей на родной земле, оставив за собой лишь шлейф распроданных квартир, закрытых счетов и былых воспоминаний.

* Признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации.