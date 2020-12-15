Эксперты назвали главные качества губернаторов новой волны

Термин "губернаторы новой волны" стал активно использоваться среди политологов и общественности. Эксперты рассказали, какие практики позволяют главе региона считаться губернатором новой волны, кто из них соответствует этому образу и какими качествами должен обладать такой управленец.



Губернаторам новой волны посвящен доклад Экспертного института социальных исследований. Такими управленцами аналитики считают главу Калининградской области Антона Алиханова, Нижегородской области Глеба Никитина, Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и ряд других руководителей субъектов Федерации, рассказала в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.



Эксперты института выделили ключевые характеристики губернаторов новой волны. Такой управленец должен уметь решать проблемы – прежде всего социальные, быть близок к людям и прислушиваться к местным жителям. Большое значение имеют и компетенции руководителя, его подготовка, а также умение взаимодействовать с федеральным центром, перечислила Кислицына.

Кузницей для губернаторов нового формата стала президентская программа подготовки кадрового резерва. Через нее прошли не только главы регионов, но и управленцы федерального уровня.

"На сегодняшний день три потока прошли обучение, сейчас продолжается четвертый. Из выпускников программы 36 стали руководителями регионов, некоторые заняли министерские и другие управленческие посты", – рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Программа подготовки состоит из нескольких модулей: глобальные тренды и вызовы, лидерский потенциал, региональное развитие и публичные коммуникации, современные технологии госуправления, принципы эффективного менеджмента. Управленцы проходят региональную и зарубежную стажировку, отметил Комиссаров.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса многие слушатели программы выступали в роли волонтеров, участвовали в благотворительных акциях и помогали нуждающимся, причем делали это непублично.

Губернаторов новой волны граждане оценивают преимущественно положительно, рассказал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Ядро образа составляет личностный компонент: население хочет видеть прежде всего человека, а потом функцию", – пояснил эксперт.

У граждан выражен запрос на управленца, который способен придать импульс развития региону и защитить его интересы в том числе перед федеральным центром, подчеркнул аналитик. Кроме того, для людей важно, чтобы губернатор общался с ними без посредников, чтобы ему можно было написать через социальные сети и оперативно получить ответ, сказал Мамонов.

"Для людей важно отсутствие стремления губернатора подчеркивать свое высокое положение, обучение его детей в обычных школах и их скромное поведение, отсутствие информации об элитной недвижимости", – рассказал эксперт.

По словам Мамонова, респонденты болезненно реагируют, когда речь идет об активности губернатора только в областных столцах. Когда глава региона дошел до отдаленных территорий, это вызывает симпатию, подчеркнул представитель ВЦИОМ.

Пандемия коронавируса сформировала у граждан запрос на чуткость региональной власти и ее способность оперативно решать сложные проблемы, считает директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Эксперт отметил главу Камчатского края Владимира Солодова. "Это одна из лучших кампаний года: ремонт и строительство дорог и домов, установка детских площадок, снижение цен на рыбу, решение вопросов социальной политики", – перечислил аналитик.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал высокую компетенцию в кадровом управлении, указал эксперт. Потуремский напомнил, что Севастополь – непростой регион с точки зрения элитных противоречий.

"Губернаторы новой волны приходят и сразу показывают компетентность. Я связываю это с подготовкой, которую они получили в школе губернаторов", – подчеркнул эксперт.