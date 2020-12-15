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Политика
Эксперты назвали главные качества губернаторов новой волны

Эксперты назвали главные качества губернаторов новой волны

Фото: kremlin.ru/
Термин "губернаторы новой волны" стал активно использоваться среди политологов и общественности. Эксперты рассказали, какие практики позволяют главе региона считаться губернатором новой волны, кто из них соответствует этому образу и какими качествами должен обладать такой управленец.
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Губернаторам новой волны посвящен доклад Экспертного института социальных исследований. Такими управленцами аналитики считают главу Калининградской области Антона Алиханова, Нижегородской области Глеба Никитина, Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и ряд других руководителей субъектов Федерации, рассказала в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

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Эксперты института выделили ключевые характеристики губернаторов новой волны. Такой управленец должен уметь решать проблемы – прежде всего социальные, быть близок к людям и прислушиваться к местным жителям. Большое значение имеют и компетенции руководителя, его подготовка, а также умение взаимодействовать с федеральным центром, перечислила Кислицына.

Антон Алиханов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кузницей для губернаторов нового формата стала президентская программа подготовки кадрового резерва. Через нее прошли не только главы регионов, но и управленцы федерального уровня.

"На сегодняшний день три потока прошли обучение, сейчас продолжается четвертый. Из выпускников программы 36 стали руководителями регионов, некоторые заняли министерские и другие управленческие посты", – рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Программа подготовки состоит из нескольких модулей: глобальные тренды и вызовы, лидерский потенциал, региональное развитие и публичные коммуникации, современные технологии госуправления, принципы эффективного менеджмента. Управленцы проходят региональную и зарубежную стажировку, отметил Комиссаров.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса многие слушатели программы выступали в роли волонтеров, участвовали в благотворительных акциях и помогали нуждающимся, причем делали это непублично.

Глеб Никитин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Губернаторов новой волны граждане оценивают преимущественно положительно, рассказал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Ядро образа составляет личностный компонент: население хочет видеть прежде всего человека, а потом функцию", – пояснил эксперт.

У граждан выражен запрос на управленца, который способен придать импульс развития региону и защитить его интересы в том числе перед федеральным центром, подчеркнул аналитик. Кроме того, для людей важно, чтобы губернатор общался с ними без посредников, чтобы ему можно было написать через социальные сети и оперативно получить ответ, сказал Мамонов.

"Для людей важно отсутствие стремления губернатора подчеркивать свое высокое положение, обучение его детей в обычных школах и их скромное поведение, отсутствие информации об элитной недвижимости", – рассказал эксперт.

По словам Мамонова, респонденты болезненно реагируют, когда речь идет об активности губернатора только в областных столцах. Когда глава региона дошел до отдаленных территорий, это вызывает симпатию, подчеркнул представитель ВЦИОМ.

Михаил Развожаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пандемия коронавируса сформировала у граждан запрос на чуткость региональной власти и ее способность оперативно решать сложные проблемы, считает директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Эксперт отметил главу Камчатского края Владимира Солодова. "Это одна из лучших кампаний года: ремонт и строительство дорог и домов, установка детских площадок, снижение цен на рыбу, решение вопросов социальной политики", – перечислил аналитик.

Владимир Солодов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал высокую компетенцию в кадровом управлении, указал эксперт. Потуремский напомнил, что Севастополь – непростой регион с точки зрения элитных противоречий.

"Губернаторы новой волны приходят и сразу показывают компетентность. Я связываю это с подготовкой, которую они получили в школе губернаторов", – подчеркнул эксперт.

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Автор: 15 декабря 2020, 14:54

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