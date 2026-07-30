Неожиданное решение в семье легендарного сатирика: почему Петросян и Брухунова разлучились с маленькими наследниками

80-летний мэтр отечественной эстрады Евгений Петросян решился на внезапный шаг, перевернув привычный семейный уклад.

Семья культового сатирика снова оказалась в центре всеобщего внимания после неожиданного признания его молодой супруги Татьяны Брухуновой. Выяснилось, что их маленькие наследники — шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда — уже не первую неделю живут вдали от родительского гнезда. Крох отправили набираться сил на черноморское побережье в Сочи, пока их знаменитые мама и папа наслаждаются обществом друг друга в абсолютно иной атмосфере.

Освободившись от бесконечных родительских хлопот и детских капризов, пара не стала коротать дни в душной столице. Евгений Ваганович и Татьяна устроили себе самый настоящий романтический побег на Балтику. Супруги отправились в живописный и респектабельный Светлогорск, удачно совместив гастрольный график юмориста с целым каскадом утонченных курортных удовольствий.

Вопреки проискам злопыхателей и бесконечным сплетням о внушительной разнице в возрасте — а она составляет колоссальные 44 года — в союзе артиста и его бывшей помощницы царит безупречная идиллия. Шесть лет официального брака доказали всем скептикам, что настоящие чувства не подвластны ни времени, ни злым языкам. В свое время ради молоденькой брюнетки сатирик поставил жирную точку в многолетнем браке с Еленой Степаненко, и, похоже, ни разу об этом не пожалел.

Выйдя на связь с верной аудиторией прямо с Балтийского побережья, Евгений Ваганович буквально ошеломил поклонников. Народный артист записал эмоциональное видеообращение, в котором не только рассыпался в комплиментах здешним пейзажам и мягкому морскому климату, но и пригласил всех желающих на свой сольный концерт.

Публика ахнула: 80-летний мэтр выглядит настолько свежим, бодрым и подтянутым, будто скинул пару десятков лет. Цветущий и отдохнувший вид артиста мгновенно спровоцировал бурю восторгов в социальных сетях. Фанаты уверены — рядом с молодой, энергичной и всегда стильной Татьяной Брухуновой юморист обрел второе дыхание и буквально светится изнутри.

"Евгений Ваганович, настоящий красавец!", "Помолодел прям лет на двадцать!", "Вот что делают любовь, молодая жена и морской воздух!" — завалили восхищенными комментариями блог артиста растроганные подписчики.

Пока хейтеры пытаются перемывать косточки знаменитой паре, сами супруги продолжают наслаждаться светской жизнью на полную катушку. Безмятежные прогулки у моря, изысканные ужины и неизменные аншлаги в зрительных залах — похоже, эта временная разлука с детьми и совместная поездка стали для легенды российской сцены главным рецептом вечной молодости.