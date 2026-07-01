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Четверг 30 июля

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Ошпарит и заберет душу: какую тайну скрывали наши предки в самый загадочный день – 31 июля

Ошпарит и заберет душу: какую тайну скрывали наши предки в самый загадочный день – 31 июля
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Финал июля приготовил для наших предков особое испытание, когда обычное мытье в бане могло обернуться проклятием, а последний сноп на поле решал судьбу всего урожая.

В самый последний день июля, 31-го числа, православная церковь чтит память святого мученика Емельяна (Омельяна) Доростольского и заступника всех несправедливо обиженных Иоанна Воина. В народном календаре этот день закрепился как "Омельянов день" или "Омельян".

Для славян эта дата символизировала окончательное завершение тяжелых жатвенных работ. Лето неумолимо катилось к закату, уступая место прохладным августовским рассветам. День был окутан особой мистической атмосферой. Считалось, что 31 июля духи природы, уставшие от летней суеты, становятся невероятно раздражительными, а невидимые хозяева человеческих жилищ требуют к себе особого уважения.

Жесткие запреты 31 июля

Самый главный, леденящий душу запрет Омельянова дня связан с баней. Славяне верили, что в бане обитает опасный дух — Банник. На Омельяна категорически запрещалось мыться после захода солнца. Считалось, что в сумерках хозяин бани созывает на посиделки леших, русалок и болотную нечисть. Человека, который осмелится зайти в парную ночью, разгневанный дух мог насмерть запарить, облить кипятком или забрать у него жизненные силы.

Существовали и другие строгие запреты, которые предки соблюдали беспрекословно:

  • Нельзя заходить в баню с металлическими украшениями, особенно с золотом и серебром. Считалось, что Банник может разозлиться на блеск металла и жестоко наказать за хвастовство.
  • Категорически запрещено переедать и устраивать шумные застолья с обилием жирной пищи. Омельян требовал скромности: тот, кто проведет день в чревоугодии, рискует опустошить свои кошельки и лишиться достатка на всю осень.
  • Нельзя начинать новые масштабные проекты, подписывать важные бумаги и планировать крупные траты. Считалось, что любые начинания 31 июля пойдут прахом.
  • Запрещалось поднимать любые предметы, особенно деньги и украшения, найденные на перекрестках дорог. На них могла быть наложена порча на нищету или тяжелую болезнь.

Обряды на силу и богатство

Главным ритуалом этого дня было долгожданное смывание "страдной" усталости. После тяжелых недель работы на раскаленном солнце крестьяне отправлялись в баню. Но мылись не обычными березовыми вениками, а специальными — собранными из колосьев ржи, полевых цветов и целебных трав.

Считалось, что такой ржаной веник обладает магической силой. Он не просто очищал тело, но и снимал сглаз, возвращал уставшим суставам былую силу, а в душу вселял покой. Перед входом в баню люди обязательно кланялись и просили у Банника разрешения погреться.

Также 31 июля хозяйки массово приступали к заготовкам на зиму. Считалось, что соления, варенья и компоты, приготовленные в Омельянов день, получатся невероятно вкусными и простоят без порчи до самой весны, оберегая семью от зимнего голода.

Метеорологический барометр предков

Погода в последний день июля позволяла заглянуть в будущее и узнать, какими будут осень и зима:

  • Если 31 июля стоит невыносимая жара — декабрь будет суровым, морозным и метельным.
  • Если березы начинают желтеть с верхушки — осень придет неожиданно рано.
  • Золотистый или ярко-розовый закат предвещает сильный дождь с ветром на следующий день.
  • Если пауки плетут паутину особенно усердно — впереди долгие теплые и сухие дни.
  • Гром гремит гулко и раскатисто — жди затяжного ливня с грозой.

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31 июля 2026, 00:35
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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