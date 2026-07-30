"Перебор!": новый пляжный снимок Яны Рудковской вызвал оторопь у фанатов

Очередной откровенный кадр известной светской львицы из жаркого Баку вместо ожидаемого восторга спровоцировал публичный скандал и жаркие споры о ее реальной внешности.



51-летняя музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская продолжает будоражить умы общественности своим роскошным образом жизни. На этот раз бизнесвумен отправилась в столицу Азербайджана. Поездка в колоритный Баку выдалась предельно насыщенной: светская дива успела отгреметь на масштабном музыкальном фестивале, засветиться на закрытом мероприятии элитного жилого комплекса и, разумеется, устроить себе яркий релакс у бассейна.

Однако банальный пляжный отдых Рудковская привычно превратила в демонстрацию люкса и высокой моды. В своем блоге звезда выложила свежий снимок, который тут же стали разглядывать под микроскопом тысячи фолловеров.

На кадре блондинка позирует на деревянном подиуме в окружении белоснежных шезлонгов и экзотических пальм. Для солнечного дня Яна выбрала пестрый закрытый купальник с мелким акцентным принтом от топового бренда и легкую накидку-кимоно в тон. Пляжный аутфит дополнили стильные очки в светлой оправе, розоватые шлепанцы от Chanel и коллекционная миниатюрная сумочка в виде пляжного домика, стоимость которой оценивается в круглую сумму.

Продюсер с гордостью продемонстрировала бесконечно длинные и стройные ноги, но реакция публики оказалась вовсе не той, на которую рассчитывала знаменитость. Поклонники, безусловно, рассыпались в комплиментах, выхваляя форму 51-летней звезды. А вот внимательные интернет-критики и хейтеры усмотрели в кадре явный перебор с ретушью и графическими редакторами.

Подписчики буквально подняли Рудковскую на смех, обвинив ее в тотальном перекраивании собственной фигуры на снимках. По мнению пользователей, стремление выглядеть 20-летней нимфой сыграло со светской львицей злую шутку и привело к странным анатомическим аномалиям на фото.

"Что-то вы стали слишком болезненно худенькой, перебор!", "Зачем так беспощадно утягивать себя и ретушировать?", "Такое ощущение, что от постоянного фотошопа голова просто приросла к плечам, шея вообще исчезла!" — наперебой упражняются в остроумии озадаченные комментаторы.

Впрочем, к подобным нападкам Яне Рудковской не привыкать. Блондинку регулярно упрекают в чрезмерной любви к фильтрам, вытягиванию пропорций и выставляемому напоказ богатству. Продюсер на колкости подписчиков предпочитает не отвечать, продолжая транслировать в соцсетях картинку идеальной и беззаботной жизни среди брендовых вещей, пышных букетов и элитных курортов.