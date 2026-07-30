Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине – Собянин

Столичные школьники снова доказали всему миру, что российская инженерная школа остается сильнейшей. На престижнейшей Международной выставке юных изобретателей в Пекине воспитанники Московского дворца пионеров на Воробьевых горах завоевали целый россыпь наград — золото, два серебра и особый специальный приз. О грандиозном успехе наших ребят в своем канале в мессенджере "Макс" рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Интересы нашей страны на международном форуме защищала команда из 12 человек, трое из которых — жители столицы. Под чутким руководством педагога лаборатории робототехники Алексея Громакова москвичи представили инновационные проекты в сфере физики, экологии и подводной робототехники.
Спасение медвежат и домашний ускоритель частиц
Разработки юных москвичей поражают своей практической пользой и технической сложностью. Одиннадцатиклассница Софья Близнецова из школы № 1557 имени П. Л. Капицы создала уникальное приспособление для спасения дикой природы. Ее изобретение — умная кормушка для медвежат-сирот. Она частично заменяет малышам мать: не просто выкармливает их молоком и поддерживает оптимальную температуру, но и воспроизводит естественные звуки медведицы, попутно отслеживая состояние здоровья зверя. Главный плюс — отсутствие прямого контакта с человеком, благодаря чему осиротевшие детеныши не привыкают к людям и гораздо быстрее адаптируются после возвращения в естественную среду обитания.
Ее одноклассница Варвара Громакова замахнулась на фундаментальную физику. Девушка смоделировала действующую модель синхротрона — сложнейшей установки, которая в промышленности и науке используется для получения мощнейшего рентгеновского излучения. В отличие от громоздких и опасных взрослых аналогов, где ускоряются электроны, в изобретении Варвары движутся заряженные атомы ртути. Такая компактная и безопасная модель позволит школьникам и студентам наглядно изучать работу ускорителей элементарных частиц.
Навигация глубоко под водой
Настоящий прорыв в сфере робототехники совершил восьмиклассник Алексей Огарков из школы № 1547. Юный гений сконструировал оригинальную систему подводной навигации для автономных аппаратов. Главная фишка разработки — полная независимость от внешних сигналов и системы GPS, которая на глубине попросту не работает.
Устройство рассчитывает точное расстояние до объекта по времени задержки гидроакустического сигнала и моментально корректирует траекторию движения аппарата. При этом отечественная разработка получилась в разы дешевле, надежнее и доступнее всех существующих мировых аналогов.
Будущее российской науки
"Поздравляю ребят с наградами! Желаю новых интересных изобретений и запуска разработок в производство", — адресовал теплые слова победителям Сергей Собянин.
Стоит отметить, что воспитанники Центра научно-технического образования Дворца пионеров на Воробьевых горах дерзко заявляют о себе на выставке в Пекине еще с 2017 года. За это время в копилке москвичей собралась внушительная коллекция наград: две золотые, две серебряные, пять бронзовых медалей и четыре спецприза.
Сегодня в лаборатории робототехники на Воробьевых горах занимается более тысячи талантливых ребят по двум десяткам различных программ. И можно не сомневаться, что эти юные умы уже завтра будут определять технологический суверенитет и будущее всей нашей страны.