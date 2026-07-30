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Четверг 30 июля

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Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине – Собянин

Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине – Собянин
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Технологический прорыв юных талантов из столицы вызвал небывалый ажиотаж на крупнейшей международной арене.

Столичные школьники снова доказали всему миру, что российская инженерная школа остается сильнейшей. На престижнейшей Международной выставке юных изобретателей в Пекине воспитанники Московского дворца пионеров на Воробьевых горах завоевали целый россыпь наград — золото, два серебра и особый специальный приз. О грандиозном успехе наших ребят в своем канале в мессенджере "Макс" рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Интересы нашей страны на международном форуме защищала команда из 12 человек, трое из которых — жители столицы. Под чутким руководством педагога лаборатории робототехники Алексея Громакова москвичи представили инновационные проекты в сфере физики, экологии и подводной робототехники.

Спасение медвежат и домашний ускоритель частиц

Разработки юных москвичей поражают своей практической пользой и технической сложностью. Одиннадцатиклассница Софья Близнецова из школы № 1557 имени П. Л. Капицы создала уникальное приспособление для спасения дикой природы. Ее изобретение — умная кормушка для медвежат-сирот. Она частично заменяет малышам мать: не просто выкармливает их молоком и поддерживает оптимальную температуру, но и воспроизводит естественные звуки медведицы, попутно отслеживая состояние здоровья зверя. Главный плюс — отсутствие прямого контакта с человеком, благодаря чему осиротевшие детеныши не привыкают к людям и гораздо быстрее адаптируются после возвращения в естественную среду обитания.

Ее одноклассница Варвара Громакова замахнулась на фундаментальную физику. Девушка смоделировала действующую модель синхротрона — сложнейшей установки, которая в промышленности и науке используется для получения мощнейшего рентгеновского излучения. В отличие от громоздких и опасных взрослых аналогов, где ускоряются электроны, в изобретении Варвары движутся заряженные атомы ртути. Такая компактная и безопасная модель позволит школьникам и студентам наглядно изучать работу ускорителей элементарных частиц.

Навигация глубоко под водой

Настоящий прорыв в сфере робототехники совершил восьмиклассник Алексей Огарков из школы № 1547. Юный гений сконструировал оригинальную систему подводной навигации для автономных аппаратов. Главная фишка разработки — полная независимость от внешних сигналов и системы GPS, которая на глубине попросту не работает.

Устройство рассчитывает точное расстояние до объекта по времени задержки гидроакустического сигнала и моментально корректирует траекторию движения аппарата. При этом отечественная разработка получилась в разы дешевле, надежнее и доступнее всех существующих мировых аналогов.

Будущее российской науки

"Поздравляю ребят с наградами! Желаю новых интересных изобретений и запуска разработок в производство", — адресовал теплые слова победителям Сергей Собянин.

Стоит отметить, что воспитанники Центра научно-технического образования Дворца пионеров на Воробьевых горах дерзко заявляют о себе на выставке в Пекине еще с 2017 года. За это время в копилке москвичей собралась внушительная коллекция наград: две золотые, две серебряные, пять бронзовых медалей и четыре спецприза.

Сегодня в лаборатории робототехники на Воробьевых горах занимается более тысячи талантливых ребят по двум десяткам различных программ. И можно не сомневаться, что эти юные умы уже завтра будут определять технологический суверенитет и будущее всей нашей страны.

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30 июля 2026, 12:12
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