Безжалостный суд вынес жестокий вердикт рыдающей Блиновской

Грандиозная драма в зале суда закончилась крушением последней надежды для некогда всемогущей королевы исполнения желаний.



Один из самых громких и скандальных судебных процессов последних лет вокруг создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской достиг своего эмоционального пика. Женщина, которая долгие годы учила миллионы подписчиков правильно запускать шарики в небо и материализовать любые мечты, сама оказалась в полной безысходности перед лицом сурового правосудия.

Блогерша предприняла отчаянную попытку вырваться на свободу и подала ходатайство об отсрочке исполнения приговора. Блиновская умоляла фемиду отпустить ее домой до момента, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Рыдающая подсудимая призналась, что из-за жестких ограничений и длительного пребывания в следственном изоляторе не видела собственного ребенка уже целых три года.

Напомним, оглушительное падение главной "исполнительницы желаний" страны началось с дерзкой попытки побега из России на арендованном премиальном авто. Обвинения в неуплате налогов на астрономическую сумму, превышающую 900 миллионов рублей, а также в отмывании денежных средств моментально разрушили ее многомиллиардную империю. Огромные штрафы, пени, арест всех банковских счетов, роскошной недвижимости и последующее банкротство превратили сказочную жизнь звезды социальных сетей в затяжной кошмар.

В своем обращении Блиновская пыталась давить на жалость, апеллируя к материнским чувствам и статусу многодетной матери. Ее адвокаты настаивали на том, что длительное разлучение маленькой девочки с матерью наносит непоправимую психоэмоциональную травму ребенку. Защита убеждала суд, что гуманизм и забота о несовершеннолетних гражданах должны встать выше строгости наказания.

Однако судейская коллегия осталась абсолютно глуха к слезам и проникновенным речам адвокатов. Тщательно изучив все материалы дела и тяжесть совершенных экономических преступлений, суд категорически отказал Елене Блиновской в смягчении наказания. Ходатайство было отклонено полностью, а ранее вынесенный приговор оставлен без малейших изменений.

Теперь бывшей любимице светской тусовки придется отбывать назначенное наказание в полном объеме, забыв о специальных материнских привилегиях. Мечты Блиновской о скором воссоединении с семьей и возвращении к привычному уюту разбились о жесткую реальность, доказав, что перед законом равны абсолютно все — даже те, кто раньше считал себя всемогущим повелителем чужих судеб.