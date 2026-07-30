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Четверг 30 июля

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"Любить буду любой, даже актрисой!": Павел Табаков огорошил откровенным признанием о воспитании дочери

"Любить буду любой, даже актрисой!": Павел Табаков огорошил откровенным признанием о воспитании дочери
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Один из самых востребованных и харизматичных молодых актеров страны Павел Табаков сменил привычный кинообъектив на парковую сцену.

В тенистом Саду Музея декоративно-прикладного искусства артист выступил в совершенно новом для себя амплуа — сказителя, прочитав для прохожих знаменитую "Малахитовую шкатулку" Павла Бажова.

Как признался сам актер, с возрастом детские произведения открываются под совершенно иным углом. По мнению Табакова, великие авторы писали сказки вовсе не для малышей, а для взрослых, способных разглядеть в них многослойный подтекст и особый ритм.

Несмотря на статус звезды, к формату уличного театра Павел относится с восторгом: "Гораздо приятнее, когда можно зайти вот так в околомузейное пространство, послушать что-то, посмотреть, а потом и в сам музей наконец зайти..." — отметил артист.

Однако самым трогательным и обсуждаемым моментом беседы артиста с корреспондентом Клео.ру стал разговор о семейном будущем. Отвечая на вопрос о том, как он отнесется к возможному желанию дочери Мии пойти по его стопам и выбрать актерский путь, Табаков отреагировал с присущим ему юмором и абсолютным принятием.

"Захочет — значит, захочет. Я ее любой любить буду, даже актрисой (смеется). Тут абсолютно никакого давления нет — что вырастет, то и вырастет. Я, например, изначально не мечтал стать актером... А потом сам пришел к родителям и сказал, что хочу поступать в театральную школу. Так что всему свое время".

Помимо сказочных чтений, график артиста расписан буквально по минутам. Недавно Павел завершил съемки в петербургском проекте "Лето в Бадене", где впервые сыграл в одном кадре со своим давним другом Филиппом Янковским. А вот на вопрос о роли классического сказочного принца актер лишь отмахнулся — шаблонным благородным героям он куда предпочитает колоритных злодеев: "Леший, конечно. Его поиграть больше можно!"

Сейчас Табаков готовится к заслуженному отдыху. Позади — шумная свадьба друзей в живописных горах Северной Осетии, а впереди — летнее турне в братскую Сербию.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2026, 13:36
Павел Табаков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли

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