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Четверг 30 июля

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Собянин: Еще 2,3 тыс. инновационных электробусов Москва получит до 2030 года

Собянин: Еще 2,3 тыс. инновационных электробусов Москва получит до 2030 года
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Московская транспортная революция вышла на абсолютно космический уровень, накормила работой всю страну и заставила содрогнуться Запад.

В Москве запущен в эксплуатацию трехтысячный электробус, собранный на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода предприятием ПАО "КамАЗ". Машина в фирменной оклейке выйдет на маршрут № 119, соединяющий западные, юго-западные и южные районы столицы. В церемонии запуска принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин, вручивший коллективу Мосгортранса государственный знак "За успехи в труде".

Лидерство и показатели маршрутной сети

Москва сохраняет первое место в Европе и США по размеру парка электробусов. В настоящее время экологичный транспорт обслуживает более 300 городских маршрутов, а его доля в рабочем парке Мосгортранса превышает 60 процентов. Электробусы курсируют во всех административных округах города, ежедневно перевозя свыше 1,2 миллиона пассажиров. С 2018 года общее число поездок на этом виде транспорта превысило 1,1 миллиарда.

Экологический эффект и обновление технологии

Внедрение электрической техники оказывает прямое влияние на состояние городской среды. Замена одного традиционного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа примерно на 60 тонн в год. По данным Мосэкомониторинга, с 2018 года переход на электробусы позволил предотвратить выброс около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и 300 тысяч тонн углекислого газа.

Параллельно совершенствуются и технические характеристики техники. Модели поставок 2025–2026 годов обладают запасом хода до 90 километров, что почти в два раза превышает показатели первых образцов 2018 года. Новые машины оснащены отдельным климат-контролем для водителя и салона, системой тепловых завес, адаптивным освещением и кнопками открывания дверей сенсорного типа.

Экономика и поддержка российских регионов

Программа обновления подвижного состава формирует масштабный заказ для отечественного машиностроения. Закупки электробусов, вагонов метро, поездов и речных судов позволили создать в российских регионах более 275 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Производственные мощности компаний "КамАЗ" и "Группа ГАЗ" обеспечены долгосрочными контрактами жизненного цикла, по которым производители обязуются обслуживать технику в течение 15 лет.

К 2030 году столица планирует приобрести еще более 2,3 тысячи электробусов, доведя их долю в парке Мосгортранса до 85 процентов. Важным этапом станет использование аккумуляторов собственной московской гигафабрики.

Развитие инфраструктуры

Для обслуживания инновационного транспорта в столице создана специализированная инфраструктура. Электробусы базируются на 12 специализированных площадках, включая крупные парки "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка". В городе работает 470 ультрабыстрых зарядных станций на площадках и 59 на конечных станциях. Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 200 новых зарядок.

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30 июля 2026, 12:21
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