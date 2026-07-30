Малый бизнес и роботы: Воробьёв рассказал Путину, на чем держится экономика Подмосковья

Московская область завершила первое полугодие в числе трёх наиболее динамично растущих регионов страны. Губернатор Андрей Воробьёв доложил об этом президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле.



Главной опорой регионального роста Воробьёв назвал малый и средний бизнес.

«У нас 30 процентов в экономике и 27 процентов в налогах – это малый и средний бизнес. Понятно, что сейчас деньги стоят недёшево. В этой связи мы большую работу проводим по созданию инфраструктуры индустриальных парков. Туда приходят резиденты уже на всё готовое», – сказал он.

В ближайшее время в регионе откроются два новых индустриальных парка площадью более 100 гектаров.

Второй темой доклада стала роботизация. Совместно с Минпромторгом в Подмосковье создаются условия для производства промышленных роботов — порядка семи компаний намерены выпускать их для логистических складов и производственных предприятий.

Для инвесторов в этой сфере предусмотрены специальные налоговые льготы и преференции от властей Московской области.