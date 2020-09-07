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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 сентября 2020 года

Одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки в России выявлено 5 195 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране зафиксировано 1 025 505 случаев заражения, большая часть пациентов уже вылечилась.

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В России проведено более 38 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено свыше 333 тысяч исследований, сообшили в Роспотребнадзоре.

Наряду с медиками и работниками образовательной сферы одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По словам главы ведомства, он чувствует себя нормально, побочных эффектов не было. "Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", – сказал Шойгу.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, за время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 26,9 миллиона человек. Зафиксировано 879 тысяч смертей от COVID-19. В США выявлено 6,2 миллиона зараженных.

Президент США Дональд Трамп надеется получить американскую вакцину от коронавируса к октябрю. В ближайшее время ожидаются результаты клинических испытаний препарата, отметил глава Белого дома.

За последние сутки в мире выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом – 304 626 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа.

Коронавирус в Москве

Заболели – 266 357

Умерли – 4 891

Выздоровели – 221 370

Коронавирус в России

Заболели – 1 025 505

Умерли – 17 820

Выздоровели – 840 949

Коронавирус в мире

Заболели – 26 600 990

Умерли – 874 380

Выздоровели – 14 800 833

Статистика коронавируса в России и мире на 7 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва266 357
4 891221 370
Россия1 025 50517 820840 949
США6 230 534181 6702 430 059
Весь мир26 900 990
879 380
15 100 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 7 сентября 2020, 01:58

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