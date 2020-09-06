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Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 сентября 2020 года

За последние несколько месяцев количество пациентов с коронавирусом в России снизилось в два раза, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за время пандемии выявили у более чем миллиона человек, из них свыше 832 тысяч уже вылечились. За последние сутки в нашей стране выявлено 5,2 тысячи носителей инфекции.

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Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, количество пациентов с COVID-19 за последние несколько месяцев снизилось в два раза. В станционах остаются около 90 тысяч человек, уточнил глава ведомства.

Президент России Владимир Путин отметил сплоченность и дисциплину жителей Москвы во время пандемии коронавируса. 6-7 сентября столица празднует День города.

Вакцинировать население Росии от коронавируса можно за 7-12 месяцев. Такую оценку озвучил Александр Гинцбург – глава центре эпидемиологии имени Гамалеи, в которой разработали первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Число заразившихся коронавирусом в мире за все время эпидемии достигло 26,6 миллиона. Зафиксировано более 874 тысяч летальных исходов. В США – 6,2 миллиона инфицированных коронавирусом.

Коронавирус в Москве

Заболели – 265 737

Умерли – 4 878

Выздоровели – 220 407

Коронавирус в России

Заболели – 1 020 310

Умерли – 17 759

Выздоровели – 838 126

Коронавирус в мире

Заболели – 26 600 990

Умерли – 874 380

Выздоровели – 14 800 833

Статистика коронавируса в России и мире на 6 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва265 737
4 878220 407
Россия1 020 31017 759838 126
США6 200 534181 6702 390 059
Весь мир26 600 990
874 380
14 800 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 6 сентября 2020, 00:33

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