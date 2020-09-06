Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 сентября 2020 года

Коронавирус в России за время пандемии выявили у более чем миллиона человек, из них свыше 832 тысяч уже вылечились. За последние сутки в нашей стране выявлено 5,2 тысячи носителей инфекции.
Ситуация с коронавирусом в России улучшается, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, количество пациентов с COVID-19 за последние несколько месяцев снизилось в два раза. В станционах остаются около 90 тысяч человек, уточнил глава ведомства.
Президент России Владимир Путин отметил сплоченность и дисциплину жителей Москвы во время пандемии коронавируса. 6-7 сентября столица празднует День города.
Вакцинировать население Росии от коронавируса можно за 7-12 месяцев. Такую оценку озвучил Александр Гинцбург – глава центре эпидемиологии имени Гамалеи, в которой разработали первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V".
Число заразившихся коронавирусом в мире за все время эпидемии достигло 26,6 миллиона. Зафиксировано более 874 тысяч летальных исходов. В США – 6,2 миллиона инфицированных коронавирусом.
Коронавирус в Москве
Заболели – 265 737
Умерли – 4 878
Выздоровели – 220 407
Коронавирус в России
Заболели – 1 020 310
Умерли – 17 759
Выздоровели – 838 126
Коронавирус в мире
Заболели – 26 600 990
Умерли – 874 380
Выздоровели – 14 800 833
Статистика коронавируса в России и мире на 6 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|265 737
|4 878
|220 407
|Россия
|1 020 310
|17 759
|838 126
|США
|6 200 534
|181 670
|2 390 059
|Весь мир
|26 600 990
|874 380
|14 800 833
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