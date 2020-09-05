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Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
В московские клиники поступили первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 161 раз

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 110 человек. За время эпидемии заразились более миллиона человек, вылечились свыше 832 тысяч, умерли более 17,6 тысячи.

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Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В три московские клиники поступили первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Они предназначены для пострегистрационных исследований, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Исследование начнется на следующей неделе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" планируется продлить до конца 2022 года. Исследование продлится более 27 месяцев, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, он не почувствовал практически никаких последствий кроме небольшой головной боли.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 26,2 миллиона человек. Скончались свыше 867 тысяч. В США – 6,1 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 265 066

Умерли – 4 867

Выздоровели – 219 095

Коронавирус в России

Заболели – 1 015 105

Умерли – 17 649

Выздоровели – 832 747

Коронавирус в мире

Заболели – 26 200 990

Умерли – 867 380

Выздоровели – 14 500 833

Статистика коронавируса в России и мире на 5 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва265 066
4 867219 095
Россия1 015 01517 649832 747
США6 130 534181 6702 360 059
Весь мир26 200 990
867 380
14 500 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 5 сентября 2020, 00:04

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