Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус Симптомы коронавируса Зараженные политики

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
3 сентября
Лента новостей
08:42
Возмущенная происходящим в Белоруссии спутница Лукашенко объявила об уходе
08:20
Раскрыты схемы мошенничества в банкоматах России
07:34
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 сентября 2020 года
06:37
Вскрылись подробности серьезного психического расстройства Елизаветы II
04:31
Как распознать сердечный приступ
02:19
Джиган о воссоединении с Самойловой: Пришлось замаливать грешки
00:09
Сын Гагариной оказался копией Губина
22:04
В Тюмени из-за урагана рухнули башенные краны
21:56
Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
21:55
В Москве неадекватный мужчина взял в заложники капитана теплохода
21:46
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
21:45
Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе
21:15
Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко
21:00
В Волгограде мужчина сломал ребра кондуктору в ответ на просьбу надеть маску
20:15
В Озерах вор вынес с территории предприятия 16 мешков картофеля
20:13
В отношении вдовца Легкоступовой могут возбудить уголовное дело
20:05
В Черноголовке мужчина убил ножом сожителя матери
19:45
Борисова и Проклова отравились протухшей рыбой: Старалась сдержать тошноту
19:37
"Всегда мечтала": Семенович с жадностью вцепилась в вымя
19:31
Лолита рассекретила своего нового возлюбленного
19:21
В Казани начальник отдела полиции обстрелял подчиненных
19:10
Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк
19:00
Пропустившая школьную линейку дочери Асмус не может пережить горе: Проплакала всю ночь
18:59
Виктория Боня готова снять с себя штаны за лайки
18:55
Акиньшина решила показать сына спустя долгое время
18:34
Лавров пригрозил "твердым ответом" на попытки оторвать Белоруссию от России
18:30
Бывшая ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры
18:17
Врачи не могут помочь сраженному инсультом Гафту
18:08
Сериал "Вавилон" и звезда "Великолепного века" Халит Эргенч возвращаются на экраны
18:01
Предчувствовал скорый уход: коллега вспомнил один из последних спектаклей Клюева
17:48
Из жизни ушел солист "Ласкового мая"
17:28
Звезда сериала "Воронины" об умершем Борисе Клюеве: Для недругов был колючим и непонятным
17:21
Кремль отреагировал на заявление Берлина об отравлении Навального ядом из группы "Новичок"
17:15
"Он ничего не боялся": Кожевникова об умершем онкобольном Клюеве
17:13
Первая жена была рада роману Андреева с Селезневой
17:02
Умер басист группы Bay City Rollers
16:52
Билан вышел на связь после слухов о страшном диагнозе
16:41
В годовщину венчания Кожевникова поменяла мужа на известного футболиста
16:40
В словах Лукашенко увидели намек на скорое присоединение Белоруссии к России
16:37
Волочкова показала фото с женихом
16:34
Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти
16:14
"Умерла на моих глазах": подруга рассказала о последних минутах жизни Печерниковой
16:00
"Как сестры": 51-летняя звезда сериала "Клон" выглядит ровесницей молодой невестки
15:56
Ирину Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище
15:54
Напоивший дочь крепким кофе Галкин разгневал россиян (видео)
15:49
Вот это красота! Подросшая дочь Началовой поразила народ
15:44
"Где-то перекрестилась Степаненко": представший в трусах Петросян насмешил народ
15:43
Бывшая жена Агаларова представила публике любимого мужчину
15:28
Возмущенный Соловьев пообещал "взять за мошонку" своего критика (видео)
15:27
Звезда сериала "Чики" страдает от странных приступов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией
Кабаева оскандалилась из-за Лукашенко
Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию
Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 сентября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 сентября 2020 года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 424 раза

Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 820 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 4 952 инфицированных.

ПО ТЕМЕ

Малышева назвала не понимающих смысл карантина дебилами

Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса в Москве будет задействовано 20 медучреждений. Столичные клиники получат препарат 3-4 сентября. Всего в пострегистрационных испытаниях примут участие более 40 тысяч человек.

Одной из основных задач исследования является воздействие вакцины на людей старше 60 лет, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Добровольцев планируется набрать из числа жителей столицы, сказал он.

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса необходима тем, кто переболел COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Предположительно, что у таких людей низкий уровень антител к коронавирусу.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Ярко выраженных симптомов после вакцинации не было, рассказал чиновник.

Коронавирусом в мире заразились более 25,6 миллиона человек. Зафиксировано свыше 855 тысяч жертв COVID-19. В США на 2 сентября выявлено более шести миллионов инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 263 684

Умерли – 4 844

Выздоровели – 216 742

Коронавирус в России

Заболели – 1 005 000

Умерли – 17 414

Выздоровели – 821 169

Коронавирус в мире

Заболели – 25 600 990

Умерли – 855 380

Выздоровели – 13 750 833

Статистика коронавируса в России и мире на 3 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва263 684
4 844216 742
Россия1 005 00017 414821 169
США6 040 534179 6702 290 059
Весь мир25 600 990
855 380
13 750 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 3 сентября 2020, 07:34

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе
Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

Шоу-бизнес

В отношении вдовца Легкоступовой могут возбудить уголовное дело
Борисова и Проклова отравились протухшей рыбой: Старалась сдержать тошноту
"Всегда мечтала": Семенович с жадностью вцепилась в вымя
Лолита рассекретила своего нового возлюбленного

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Сын поддерживал черную от горя Селезневу у гроба Андреева

На вдову больно смотреть
Сериалы

"Мы десять лет были рядом": экранная жена убита горем из-за смерти Клюева

Актриса не может отойти от шока
Шоу-бизнес

"Интердевочка" закрыла Яковлевой дорогу в большое кино

Звезда страдала от отсутствия ролей
Шоу-бизнес

"Чисто хотел отдохнуть": угодивший в больницу Певцов рассказал о своих желаниях

Артист поразил поклонников своим признанием

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+