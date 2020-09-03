Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 сентября 2020 года

В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 820 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 4 952 инфицированных.



В пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса в Москве будет задействовано 20 медучреждений. Столичные клиники получат препарат 3-4 сентября. Всего в пострегистрационных испытаниях примут участие более 40 тысяч человек.

Одной из основных задач исследования является воздействие вакцины на людей старше 60 лет, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Добровольцев планируется набрать из числа жителей столицы, сказал он.

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса необходима тем, кто переболел COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Предположительно, что у таких людей низкий уровень антител к коронавирусу.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Ярко выраженных симптомов после вакцинации не было, рассказал чиновник.

Коронавирусом в мире заразились более 25,6 миллиона человек. Зафиксировано свыше 855 тысяч жертв COVID-19. В США на 2 сентября выявлено более шести миллионов инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 263 684

Умерли – 4 844

Выздоровели – 216 742

Коронавирус в России

Заболели – 1 005 000

Умерли – 17 414

Выздоровели – 821 169

Коронавирус в мире

Заболели – 25 600 990

Умерли – 855 380

Выздоровели – 13 750 833

Статистика коронавируса в России и мире на 3 сентября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 263 684

4 844 216 742 Россия 1 005 000 17 414 821 169 США 6 040 534 179 670 2 290 059 Весь мир 25 600 990

855 380

13 750 833



Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики