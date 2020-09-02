Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 сентября 2020 года

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 815 тысяч вылечились. 17 229 пациентов умерли. За последние сутки зафиксировано 4 729 случаев.



В Москве 5 сентября начнется массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины "Спутник V. Препарат поступит в медицинские учреждения столицы в ближайшие несколько дней, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Минобранауки подготовили правила размещения студентов в общежитии. Методичка основана на рекомендациях Роспотребнадзора. Правила требуют постоянной дезинфекции и наблюдения за системами вентиляции. Кроме того, будет обеспечен контроль на входе в общежития, а зараженных студентов будут изолировать.

Коронавирусом в мире заразились более 25,4 миллиона человек. Скончались 849 тысяч пациентов. В Соединенных Штатах выявили свыше шести миллионов инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения поставили в пример шведскую модель борьбы с коронавирусом. Королевство отказалось вводить жесткий карантин во время пика эпидемии, работали заведения общепита и другие заведения.

Коронавирус в Москве

Заболели – 263 059

Умерли – 4 832

Выздоровели – 215 383

Коронавирус в России

Заболели – 1 000 048

Умерли – 17 299

Выздоровели – 815 705

Коронавирус в мире

Заболели – 25 400 990

Умерли – 849 380

Выздоровели – 13 550 833

Статистика коронавируса в России и мире на 2 сентября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 263 059

4 832 215 383 Россия 1 000 048 17 299 815 705 США 6 010 534 179 670 2 260 059 Весь мир 25 400 990

849 380

13 550 833



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