Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 сентября 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 815 тысяч вылечились. 17 229 пациентов умерли. За последние сутки зафиксировано 4 729 случаев.
В Москве 5 сентября начнется массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины "Спутник V. Препарат поступит в медицинские учреждения столицы в ближайшие несколько дней, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Минобранауки подготовили правила размещения студентов в общежитии. Методичка основана на рекомендациях Роспотребнадзора. Правила требуют постоянной дезинфекции и наблюдения за системами вентиляции. Кроме того, будет обеспечен контроль на входе в общежития, а зараженных студентов будут изолировать.
Коронавирусом в мире заразились более 25,4 миллиона человек. Скончались 849 тысяч пациентов. В Соединенных Штатах выявили свыше шести миллионов инфицированных.
Во Всемирной организации здравоохранения поставили в пример шведскую модель борьбы с коронавирусом. Королевство отказалось вводить жесткий карантин во время пика эпидемии, работали заведения общепита и другие заведения.
Коронавирус в Москве
Заболели – 263 059
Умерли – 4 832
Выздоровели – 215 383
Коронавирус в России
Заболели – 1 000 048
Умерли – 17 299
Выздоровели – 815 705
Коронавирус в мире
Заболели – 25 400 990
Умерли – 849 380
Выздоровели – 13 550 833
Статистика коронавируса в России и мире на 2 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|263 059
|4 832
|215 383
|Россия
|1 000 048
|17 299
|815 705
|США
|6 010 534
|179 670
|2 260 059
|Весь мир
|25 400 990
|849 380
|13 550 833
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