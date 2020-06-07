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Главный раввин России заболел коронавирусом

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У главного раввина России Берла Лазара диагностирован коронавирус. Журналистам он рассказал, что болезнь уже почти прошла, да и протекала с самого начала в легкой форме. Недомогание Берл Лазар ощущал всего пару дней, а повышенной температуры у него и вовсе почти не было.

Автор: 7 июня 2020, 17:41 Источник: МБХ Медиа ✓ Надежный источник

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