Главный раввин России заболел коронавирусом

У главного раввина России Берла Лазара диагностирован коронавирус. Журналистам он рассказал, что болезнь уже почти прошла, да и протекала с самого начала в легкой форме. Недомогание Берл Лазар ощущал всего пару дней, а повышенной температуры у него и вовсе почти не было.
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Русские
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