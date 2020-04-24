В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное число зараженных коронавирусом – 37. Пациентам было от 37 до 86 лет, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.
Большинство из них имели сопутствующие заболевания – атеросклероз, сахарный диабет, хронический бронхит. У одной из пациенток был синдром Дауна. Таким образом, жертвами коронавируса в Москве стали 325 человек, сообщает URA.ru.
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