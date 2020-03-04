Россиян призвали спокойно встретить коронавирус

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал журналистам, что и ему самому приходили разжигающие панику сообщения о "тысячах зараженных коронавирусом в Москве". Он предложил наказывать тех, кто организует подобные информационные кампании.
Самим же людям специалист предложил не поддаваться панике. "Спокойно надо жить и спокойно работать", – цитирует Life.ru Леонида Рошаля. Бежать и закупаться припасами и лекарствами не стоит, заметил он. Президент Национальной медицинской палаты отметил, что опасность, которую несет в себе эпидемия коронавируса, по сути не сильно страшнее, чем та, который ежегодно приходит с гриппом.
Отметим, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, процент скончавшихся от коронавируса составляет 3,4%. Уровень смертности от сезонного гриппа оценивается менее чем в 1%.
Впрочем, стоит учитывать, что большинство жертв эпидемии коронавируса находятся в Китае. О том, какая медицинская помощь им оказывалась, судить сложно. Также широкое распространение болезнь получила в Иране и Италии.
Коронавирус в России столкнулся со слаженной работой специалистов, поэтому о риска заражения в нашей стране говорить не приходится. Для пациентов с подозрением на инфекцию были выделены два отдельных корпуса новейшей клиники в Москве. В других городах также предпринимаются все необходимые меры по контролю за болезнью.
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