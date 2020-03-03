Озвучены условия содержания пациентов с подозрением на коронавирус в Москве

Паника охватила общество, когда было объявлено о первом случае заражения коронавирусом в Москве. Пациенты с подозрением на эту болезнь рассказали об условиях в столичной клинике.

Коронавирус в России не стал сенсацией после выявления первых случаев: болезнь обнаружили у двух граждан Китая, которых удалось достаточно быстро изолировать. Под наблюдением врачей оба выздоровели и были выписаны.

А вот коронавирус в Москве вызвал бурную реакцию. Моментально поползли панические слухи о тысячах заболевших и о том, что власти скрывают истинные масштабы эпидемии. Стали поступать и жалобы от пациентов с подозрением на болезнь.

Лежащая в столичной Инфекционной больнице №1 Кристина Ткач рассказала, что персонал не всегда надевает защитные маски и, судя по всему, не опасается подхватить болезнь. "Нам отвечали: мы не верим в этот коронавирус, все мы под Богом ходим", – цитирует пациентку "Газета.ru".

Девушка пожаловалась, что люди с подозрением на коронавирус лежат в общей палате. Рядом с теми, у кого тест показал отсутствие болезни, размещают тех, насчет кого ясности нет. При этом многие контактировали с больным, у которого инфекцию официально подтвердили.

Впрочем, некоторые изменения произошли, признала Ткач. Влажную уборку палат стали проводить по два раза в сутки. С пациентами лично разговаривает главный врач. Палату, где больной коронавирусом россиянин успел провести сутки, расселили. Судя по всему, его соседи находятся под особым контролем и не контактируют с другими людьми.

Напомним, что коронавирус в Москве был официально зарегистрирован у россиянина, вернувшегося из Италии. Болезнь протекает у него в легкой форме, причин для опасений специалисты не видят.