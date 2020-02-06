У людей нашли "встроенный" механизм защиты от рака

Немецкие ученые обнаружили механизм, с помощью которого организм людей и животных способен самостоятельно защищаться от раковых клеток. Исследователи уверены, что между больными и здоровыми клетками происходит борьба, сообщает ToDay News Ufa.

Специалисты выяснили, что при появлении мутировавшей клетки ее начинают окружать здоровые тела, которые становятся более сильными. При нормальных обстоятельствах они "побеждают", но если работа организма нарушена, опухоль начинает расти. При этом чем больше она становится, тем сложнее здоровым клеткам давать отпор. В результате рак начинает прогрессировать.