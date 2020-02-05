Модные убийцы: доказана смертельная опасность заменителей сигарет

Если Вы думаете, что самый страшный враг человечества – коронавирус, пришедший из Китая, то ошибаетесь. Модные убийцы свободно продаются в магазинах под маркетинговой маской безвредных аналогов сигарет.

Вейпы, кальяны и электронные заменители привычного табака особенно популярны среди подростков и совершенно напрасно воспринимаются родителями как милое баловство. Главный врач клиники Маршака нарколог, психотерапевт Дмитрий Вашкин объясняет, почему безопасного курения не существует, и к чему может привести регулярное зависание в модных кальянных.

О вреде курения говорится так много, что разумные доводы, подкрепленные научными изысканиями, превратились в какой-то привычный шум, как это бывает с гулом автомагистрали за окном. С появлением заменителей сигарет стало казаться, что вот оно – то прекрасное будущее, в котором с каждой затяжкой не приходиться вспоминать о раке легких, а одежда больше не пахнет табаком. Тем не менее, только в США курение ежегодно по-прежнему становится первопричиной смерти 480 000 человек. А никотиновые аналоги, по результатам последних научных исследований, оказались даже опаснее привычных табачных изделий.

Вейпы

Вейпы появились в 2003 году. Как и коронавирус – в Китае. Житель Гонконга Хонь Лик после смерти своего отца от рака легких изобрел первую в мире электронную сигарету. Уже через год "электрификация" захватила весь мир. Особенную популярностью среди молодежи снискали вейпы – благодаря приятному аромату и эффектным клубам пара, которые выделяются при курении. Однако в прошлом году в США сотни встревоженных родителей обратились к врачам за помощью – самочувствие их детей, регулярно курящих, казалось бы, безобидные вейпы, неожиданно ухудшилось. Симптоматика была идентичной – удушающий кашель, невозможность вдохнуть полной грудью, тошнота и ощущение нехватки воздуха. В вейп-ловушку угодили и тысячи взрослых. Всего за врачебной помощью обратились 2 668 человек. На сегодняшний момент от заболеваний, связанных с курением вейпов, в США погибли 61 человек в возрасте от 15 до 75 лет. Стихийные исследования, проведенные американскими врачами, выявили, что вейпы:

Содержат акроилин – гербицид, которые используют для уничтожения сорняков! При нагревании его токсичность только усиливается. Но самое страшное происходит при вдыхании красивого пара. В отличии от продуктов горения обычного табака, которые проникают в верхнюю часть легких и частично выводится с выдохом, дым от вейпа опускается в их нижнюю часть, откуда уже не выводится никак, нарушая, таким образом, нормальную работу органа.

В результате длительного курения вейпа легкие атрофируются – утрачивают способность к наполнению воздухом. В рамках исследований в области употребления заменителей сигарет появился даже такой термин как "пластиковое легкое". Это орган, действительно напоминающий кусок пластмассы, не пригодный для жизни. И если в США врачи научились пересаживать сразу два легких, то в России это пока невозможно.

Курение не только провоцирует множество заболеваний. Экономика США ежегодно теряет не менее 281 млрд. долларов по причинам, связанным с употреблением табака и его аналогов. В сумму 150 млрд долларов оценивается потеря производительности труда. Сама система здравоохранения тратит около 130 млрд долларов в год на борьбу с последствиями курения.

Курение – это не только проблема зависимого, но и всех членов его семьи и окружения. Боковой поток дыма содержит более 4 000 химикатов, включая 69 канцерогенов – это больше, чем получает сам курильщик!

Кальян

Известно, что сигаретный дым содержит более 7 000 химических веществ, как минимум, 69 из которых вызывают рак. Молодые люди, да и многие взрослые, опасаясь за собственное здоровье, отказались от обычных сигарет в пользу кальяна. Среди его преимуществ называют ритуальность, сообщающую процессу курения определенную эстетику, а также приятный запах и вкус. Кроме этого кальян считается безвредным. Но это миф.

Дым, который проходит через воду, вовсе не теряет ядовитые примеси, которые содержатся в нем изначально. Исследования показали, что кальянный дым содержит не менее 82 токсичных химических веществ и канцерогенов.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые начинают с курения кальяна, в два раза чаще становятся злостным курильщиками сигарет, чем те, которые никогда кальян не курили.

Сеанс курения кальяна довольно длительный и приводит к значительно более продолжительному контакту курильщика с никотином (в 1,7 раз!). Если обычная сигарета требует от 8 до 10 затяжек, то часовой сеанс кальяна предполагает от 100 до 200 затяжек.

В результате часового курения кальяна человек получает дозу диоксида углерода в девять раз больше, чем при курении сигареты. Доказано, что курение кальяна не только повышает риск заболевания раком легких, но также раком мочевого пузыря, шейки матки и полости рта.

Электронные сигареты

Е-сигареты появились сравнительно недавно, и последствия от их курения специалистам еще предстоит определить. Однако уже известно, что:

Некоторые электронные аналоги содержат потенциально опасные для здоровья вещества, включая упомянутый акролеин. Его вдыхание может привести к развитию хронической абструктивной болезни легких. Клинические примеры этого вреда здоровью уже есть, и консенсусный отчет Академии наук США, в котором рассматривается более 8 000 исследований, подтверждает, что курение электронных сигарет наносит необратимый вред здоровью.

Почти во всех электронных сигаретах есть пропиленгликоль, который "доставляет" никотин в легкие, и глицерин, вызывающий эффект "парения". Вред воздействия этих элементов на организм еще предстоит выяснить. Но уже очевидно, что они засоряют бронхо-легочную систему, а никотин, содержащийся в "электронках", перестраивает метаболизм человека и вызывают стойкую зависимость.

Мертвые ковбои

Известна ли вам история легендарных ковбоев Мальборо, точнее, актеров, которые рекламировали этот известный сигаретный бренд? Так вот, три актера умерли от рака легких и один из них перед смертью (в 52 года!) записал видео-обращение к курильщикам. Последняя фраза была такой: "Я заканчиваю свою жизнь в кислородной палатке и должен сказать, что курение того не стоит".