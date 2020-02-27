Употребление молока оказалось причиной развития рака

Регулярное употребление молока может привести к развитию рака молочной железы у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из США, сообщает телеканал "360".
В эксперименте приняли участие 53 тысячи женщин. Специалисты наблюдали за показателями их здоровья на протяжении восьми лет. Выяснилось, что у тех, кто каждый день пил четверть или треть стакана молока, риск возникновения онкологии повышался на 30%. А у тех, кто выпивал более чашки в день, достигал более 50%. Ученые предполагают, что всему виной содержащиеся в напитке гормоны.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.