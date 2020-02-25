Минздрав назвал самые "нездоровые" профессии в России

В Министерстве здравоохранения России выявили сферы труда, представители которых чаще других испытывают проблемы со здоровьем. Самыми распространенными заболеваниями оказались простуда (ОРВИ) и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "360".
Самыми болеющими оказались специалисты по информационным технологиям. За ними с небольшим отрывом следуют педагоги и врачи. Большинство из них регулярно болеют ОРВИ (75%). Около трети работников имеют проблемы с сердцем и сосудами, а каждый четвертый сотрудник пожаловался на нарушения в опорно-двигательном аппарате. Эксперты считают, что такая ситуация связана с большими нагрузками и стрессом, характерными для такой работы, пишут "Известия".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Меня тошнит от стариков...
Как бы вы назвали дочь?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!