Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях

Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова рассказала, чем можно заменить сахар для поддержания баланса в организме человека. Для необходимого уровня глюкозы человеку необходимо съедать от 300 до 400 граммов фруктов и ягод в неделю.
Эксперт также рассказала, что углеводы можно получить из риса, гречки, овсянки, картофеля. Академик РАМН Андрей Ефимов, в свою очередь, описывает сахарный диабет как хроническое эндокринно-обменное заболевание, обусловленное абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью. Специалист рассказал изданию ToDay News Ufa, что недуг развивается вследствие совместного воздействия разнообразных внутренних и внешних факторов. Диабет характеризуется нарушением обмена веществ с наиболее постоянным его проявлением.
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