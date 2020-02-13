Российские ученые объяснили высокую смертность мужчин от коронавируса

По данным китайских врачей, две трети погибших от смертоносного коронавируса COVID 19 являются представителями сильного пола. Российские вирусологи подтвердили, что инфекция оказывает различное воздействие на мужчин и женщин, сообщает РИА ФАН.
Исследователи отмечают, что мужчины чаще женщин становятся курильщиками, из-за чего пневмонии легче поразить их легкие. Также у представителей сильного пола может быть генетическая предрасположенность к подобным заболеваниям. Стоит отметить, что в мужской среде принято приветствие рукопожатием, из-за чего вирус среди них распространяется быстрее.
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