Названы сроки тестирования вакцины от коронавируса

Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан назвала сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях. По ее словам, испытания начнутся через три-четыре месяца, сообщает Life.
Шваминатан добавила, что в настоящее время в разработке находятся сразу четыре вакцины, первые две из которых пациенты получат в ближайшее время. С такими заявлениями она выступила на форуме ВОЗ по коронавирусу в Женеве, на котором присутствовали около 400 ученых.
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