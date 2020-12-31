Врач назвал условие возвращения россиян к привычной жизни после пандемии

Весной 2020 года жизнь россиян изменилась. Масочно-перчаточный режим и другие ограничения, введенные из-за пандемии, доставляют дискомфорт. Статистика по коронавирусу до сих пор не внушает оптимизма, поэтому возвращение к привычной жизни кажется далекой перспективой.

прочитано 217 раз