Врач назвал условие возвращения россиян к привычной жизни после пандемии

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава Ирина Шестакова считает, что россияне, измученные пандемией коронавируса, смогут вернуться к "более или менее" привычной жизни лишь в том случае, если вакцинируется половина населения страны к осени 2021 года.
По мнению эксперта, к тому времени вакцинация приведет к ощутимым результатам. Ожидается, что количество новых случаев заражения существенно уменьшится. Это, в свою очередь, привет к снижению нагрузки на здравоохранение – свободных коек в больницах станет гораздо больше.
Напомним, в России есть две вакцины от коронавируса, которые показали свою эффективность – "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "Эпиваккорона" от центра "Вектор". По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, препараты не имеют серьезных побочных эффектов.
Тем временем в России зафиксировано свыше 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых с выздоровлением – 2,5 миллиона. Скончались от ковида 57 019 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 27 747 россиян.
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