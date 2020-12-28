Плохие новости для Фрейндлих: врач о течении COVID-19 у курильщиков

Медик отметила, что вирусная инфекция проходит у каждого человека по-своему. И здесь важно оценивать симптоматику, а не вредные привычки.
Ярцева заявила, что тот факт, что человек курит, еще не говорит о том, что у него есть выраженное поражение легких. Она пояснила, что если человек активный, энергичный и продолжает работать, то даже при большом стаже курения нельзя сказать, что течение COVID-19 у него окажется тяжелым.
Также медик сообщила, что если пожилой человек оказался на аппарате искусственной вентиляции легких, то это уже серьезный сигнал. Скорее всего, он долго болел дома и несвоевременно обратился к врачу.
По мнению иммунолога, любой прогноз по поводу течения COVID-19 можно строить сугубо индивидуально. Ярцева отметила, что показанием к госпитализации всегда является развивающаяся, нарастающая одышка, дыхательная недостаточность. Точно, по ее словам, негативному течению заболевания способствует лишний вес, а не возраст или курение.
Напомним, ранее с коронавирусной инфекцией была госпитализирована 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих. Сообщалось, что у нее обширное поражение легких. Отметим, что артистка долгие годы курит, ее организм ослаблен. Свое пристрастие к табаку звезда театра и кино никогда не скрывала, и в таком возрасте вряд ли захочет бросать.
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