В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы

В этом году из-за объявленной ВОЗ эпидемии коронавируса осенние каникулы длились две недели вместо положенной одной. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие изменения ждут школьников и студентов зимой. Речь идет в частности о продлении зимних каникул.

После пролонгированных осенних каникул учащиеся начальной школы вернулись в привычный режим обучения, а старшеклассники перешли на дистанционны формат. Продление осенних каникул помогло системе здравоохранения сэкономить ценное время для эффективной борьбы с ковидом.

Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников. Дети стали меньше заражать пожилых родственников, для которых коронавирус особо опасен. Число пожилых людей, заболевших новой инфекцией, снизилось с 25 процентов до 16.

Однако в декабре ситуация вновь накалилась. Число госпитализаций растет последние три недели. Вся надежда на новогодние каникулы, которые сыграют роль в сдерживании распространения коронавируса.

По мнению экспертов, 11 дней праздников и каникул все-таки мало. Требуется продление зимних каникул. Перерыв в учебе и работе должен быть как минимум две недели – как это было с осенними каникулами. Поэтому власти Москвы приняли решение продлить зимние школьные каникулы на неделю – до 17 января 2021 г. То же самое касается колледжей, учреждений допобразования и спортивных школ.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит – в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений", – говорится в тексте сообщения.

Также для сдерживающих мер будет расширен список отраслей, работники которых смогут пройти вакцинацию от коронавируса Covid-19 по записи. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.



По данным портала, люди с прививкой от коронавируса смогут постепенно возвращаться к привычной жизни. В том числе, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически заработают.