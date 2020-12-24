Госпитализированный с коронавирусом мужчина убил соседа по палате из-за молитвы

В американском городе Ланкастер, штат Калифорния, госпитализированный с коронавирусной инфекцией COVID-19 пациент убил своего соседа по палате. Ему не понравилось, что пожилой мужчина, также зараженный ковидом, молился.
Пока 82-летний пациент взывал к высшим силам, 37-летний мужчина с ковидом взял кислородный баллон и напал с ним на соседа. В настоящее время неизвестно, оказался ли удар смертельным, поскольку пожилой американец ушёл из жизни лишь на следующий день, сообщает Vse42.ru.
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