В Москве не планируют ограничивать работу продовольственных магазинов из-за коронавируса

Появилась важная информация об ограничительных мерах, которые могут быть введены в ближайшее время в российской столице в связи с пандемией коронавируса. Стало известно, что в В Москве не планируется влиять на работу продовольственных магазинов.
При этом в отношении торговых точек, которые не соблюдают меры предосторожности, применяются серьезные меры. Так, за недавнее время были закрыты более 60 продуктовых магазинов.
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