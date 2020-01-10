Названа самая опасная диета

Специалисты сравнили ограничения в приеме пищи по нескольким параметрам: эффективность для снижения веса, простота/сложность соблюдения правил и влияние на профилактику/развитие самых распространенных заболеваний. По итогам исследований было выявлено, что самой опасной для здоровья является та диета, которая предполагает сокращение употребления углеводов и увеличение потребления жиров.
"При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз", – рассказала врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева. Она пояснила, что энергию для полноценной работы организм получает из углеводов, а в случае их ограничения использует как расходный материал жировую ткань, передает телеканал "360".
"При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление", – дополнила эксперт в разговоре с корреспондентами газеты "Комсомольская правда".
После такой диеты у человека наблюдается упадок сил, поскольку организм получает энергию из непривычного источника (из жира). Кроме того, появляются ломота в мышцах и агрессия, снижаются когнитивные способности. Также кетодиета может способствовать развитию болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.
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