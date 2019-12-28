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"Закидываюсь": жена Евгения Петросяна ошарашила секретом своей диеты

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Выяснилось, что супруга Евгения Петросяна придерживается довольно странного способа питания. Татьяна Брухунова раскрыла подробности своей диеты.
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Оказывается, избранница юмориста съест последний ужин этого года в 19:00, ведь по ночам она не принимает пищу. Однако после боя курантов диета жены Евгения Петросяна превращается в нечто довольно необычное.

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"Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные 19:00, а после боя курантов "закидываюсь" разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада!", - призналась Татьяна Брухунова в "Инстаграм". Это весьма своеобразный выбор блюд для женщины, которая старается следить за своей фигурой.

Фолловеры похвалили супругу Евгения Петросяна за силу воли. Однако многие не поняли, зачем есть шоколад при отказе от питания в вечернее время.

Напомним, в выпуске шоу "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисов в подробностях обсуждал детали личной жизни юмориста Евгения Петросяна. Поклонники убеждены, что артисту надо "открыть глаза" на мотивы Татьяны Брухуновой, а также напомнили историю Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. В свою очередь юморист назвал шоу передачей-пасквилем и заявил, что все сказанное там на 99% было ложью.

Автор: 28 декабря 2019, 02:03

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