Развенчан миф о самой модной диете

Интервальное голодание считается сегодня едва ли не самым эффективным и безопасным средством похудения. Согласно этому методу приема пищи, человек ничего не ест один день, зато потом несколько дней ни в чем себе не отказывает.
Есть мнение, что такой способ – намного легче, чем ежедневные ограничения в еде. Петерсон сообщила, так ли это на самом деле. Оказывается, процент тех, кто не выдерживает интервальной диеты, намного выше, чем тех, кто прерывает любой другой план ограниченного питания, передает "Царьград".
Эксперт компетентно заявила, что ничего не есть весь день, даже раз в неделю, очень трудно. Эксперт добавила, что эффект от интервальной диеты в плане снижения веса точно такой же, как от обычной диеты с ограничением ежедневного количества съедаемых калорий.
Другими словами, если есть каждый день, но понемногу, результат будет тот же, как если мучить себя голодом целые сутки, а на следующий день съесть пиццу или торт. Врачи рекомендуют интервальную диету только тем, кто психологически не может заставить себя меньше есть.
Что касается схем интервального голодания, то наиболее популярной является "день через день". Некоторые также голодают по схеме "пять через два". Главное, чтобы "голодный период" составлял не менее 12-18 часов. При этом специалист отметила, что мгновенного результата вы все равно не получите: худеть человек начинает только через несколько недель.
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