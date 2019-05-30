Назван напиток – убийца сердца
Специалисты провели эксперимент и установили, что употребление литра энергетического напитка за короткое время вызывает нарушение сердечного ритма. В исследовании приняли участие 34 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет.
Им предложили выпить около литра энергетика с кофеином, либо плацебо в качестве контроля. Содержание кофеина достигало 304-320 миллиграммов, сообщает MedicalXpress.
Перед экспериментом участникам сделали ЭКГ и измерили давление. Специалисты повторяли это каждые 30 минут после употребления энергетического напитка в течение четырех часов.
Оказалось, что у тех, кто пил энергетик, интервал QT, являющийся показателем деятельности сердца, был на 7,7 миллисекунды дольше, чем у остальных добровольцев. Также у них зафиксировали повышение давления.
Ученые пришли к выводу, что кофеин в дозе 400 миллиграммов не должен вызывать изменений в электрокардиограмме. Отмечается, что избыточное употребление энергетических напитков может привести к неправильной работе сердца и опасной для жизни аритмии.
Как писали "Дни.ру", кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его не следует пить эпилептикам и людям с повышенной психической возбудимостью. "Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – отметил доктор.
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