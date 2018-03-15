Любительница энергетиков оглохла и ослепла

Зависимая от энергетических напитков жительница Великобритании временно утратила способность видеть, слышать и чувствовать. Врачи чудом спасли девушку от гибели.

Англичанка Бет Гейм начала пить энерготоники со школы. Девушка выпивала по шесть банок напитка в день в течение четырех лет, пока не была госпитализирована.

"Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала", – рассказала пострадавшая. Ее пульс был около 320 ударов в минуту при норме в 60-80 ударов.

Девушка пролежала в клинике в течение двух месяцев, а после этого не посещала занятия еще шесть. "То, что случилось со мной, полностью разрушило мою студенческую жизнь и мои увлечения. Это было просто ужасно", — пожаловалась пострадавшая.

Медики диагностировали Гейм наджелудочковую тахикардию и прописали сильнодействующие таблетки, сообщает издание Metro. Однако спустя некоторое время девушке пришлось от них отказаться из-за постоянных галлюцинаций. Доктора предупредили Гейм, что, скорее всего, она и в дальнейшем будет испытывать подобные приступы, а также запретили ей заниматься спортом и пить кофеиносодержащие напитки.

На данный момент девушке исполнилось 19 лет, и она захотела поделиться своей историей с общественностью, чтобы побудить властей Великобритании запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Гейм убеждена, что энергетики – это "легальные наркотики", которые продают в школах. "Больше ни один ребенок не должен пройти через то, через что прошла я", – заявила англичанка.

Так называемые "жидкие батарейки" уже давно начали стремительно набирать популярность среди молодежи. Многие считают, что употребляя энергетический напиток, они пополняют энергию своего организма. Однако на самом деле это не так. Энергетик лишь стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы. В результате чего организм человека начинает испытывать стресс и работать с повышенной нагрузкой, выбрасывая в кровь большую дозу адреналина. В таком состоянии износоустойчивость организма падает, а ресурс важных органов значительно снижается.