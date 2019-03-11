Найдено средство от редкой опасной болезни

Способ борьбы с космической болезнью разработали российские ученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и для тех, кто много путешествует.

Стенд для диагностики космической болезни движения (КБД) создали ученые Института медико-биологических проблем РАН. Недуг проявляется у космонавтов на орбите, а в будущем может стать серьезной проблемой при полетах на Луну и Марс.

С помощью созданного российскими учеными стенда можно выявить предрасположенность кандидата в космонавты к болезни. Кроме того, при помощи установки можно тренировать вестибулярный аппарат – и через некоторое время интенсивность и продолжительность симптомов снижается.

Тестирование на установке "Вега" уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Мелкосерийное производство можно запустить в течение года – при условии достаточного финансирования, передает телеканал "360".

Как отмечается, установка представляет интерес не только для будущих космонавтов. С ее помощью можно тренировать и избавлять от неприятных симптомов людей, которых укачивает в транспорте.

Симптомы космической болезни проявляются у трети кандидатов в космонавты. Причина их появления в том, что сигналы вестибулярного аппарата противоречат данным, полученным от других систем организма. В результате у человека появляется тошнота, рвота, головокружение и даже иллюзии. Все это продолжается в течение нескольких дней после старта – затем мозг адаптируется и симптомы исчезают. Однако по возращении на Землю они снова возникают на некоторое время.