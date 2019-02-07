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Здоровье

Алкоголь признали главным убийцей мужчин

Фото: pixabay.com
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением спиртных напитков. Данные статистики она привела в недавнем интервью. 
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Скворцова сообщила, что увлечение алкогольными напитками может не только привести к летальному исходу, но и к возникновению заболеваний печени, желудка и других органов. "70% – это алкоголь. Ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность – цирроз, язвенная болезнь желудка и осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь", – цитирует министра RT. 

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В то же время она отметила, что сейчас можно наблюдать снижение смертности от употребления спиртного. По мнению Скворцовой, причиной положительной тенденции стало то, что рынок алкогольных напитков изменился, и объем суррогатной продукции значительно уменьшился, передает НСН.

Ранее специалисты Центра доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова нашли новый способ лечения пагубной привычки. Ученые обнаружили бактерии кишечника, которые взаимодействуют с клетками печени и являются причиной развития цирроза, фиброза и рака у людей, страдающих от тяги к спиртному. Специалисты планируют модифицировать эти микроорганизмы таким образом, чтобы они больше не могли оказывать негативное влияние на органы.

Автор: Полина Крылова7 февраля 2019, 14:17

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